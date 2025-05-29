SOLOTÜRK, İstanbul’un fethinin 572. yılı anısına muhteşem bir gösteri uçuşuna imza atmaya hazırlanıyor. Peki, SOLOTÜRK 29 Mayıs İstanbul'un fethi uçuş gösterisi saat kaçta ve nerede?
SOLOTÜRK 29 MAYIS GÖSTERİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
SOLOTÜRK, İstanbul'u fethi etkinlikleri kapsamında 29 Mayıs Perşembe 2025 tarihinde saat 19.00'da Yenikapı Meydanı'nda gösteri yapacak.
İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, SOLOTÜRK'ün, İstanbul'un fethi etkinlikleri kapsamında bugün saat 15.00'te çevre tanıma, saat 19.00'da da prova uçuşu yapacağı bildirildi.
Paylaşımda, "29 Mayıs 2025 Perşembe saat 19.00'da ise gösteri uçuşu gerçekleştirecektir. Yenikapı Meydanı'nda gerçekleşecek olan etkinliği vatandaşlarımızın bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.