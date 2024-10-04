SOLOTÜRK İzmir'e geliyor

Yayınlanma: 04.10.2024 - 10:01

Güncelleme: 04.10.2024 - 10:17

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında SOLOTÜRK gösterilerinin tasarruf tedbirleri gerekçesiyle yapılmamasına rağmen Adana’daki TEKNOFEST’te yer almasına tepki gösterdi. Balkan Festivali açılışında konuşan Başkan Tugay, “İzmir'in kurtuluş gününde SOLOTÜRK'ün olmaması önemli bir eksiklikti. Bu durum bizi üzdü. Tasarruf tedbirlerini bahane göstermişlerdi. Şimdi TEKNOFEST İzmir’in kurtuluşundan daha mı önemli? İzmirlilere büyük ayıp. Bu davranışları için onları ayıplıyorum" dedi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, yaptığı basın toplantısında Tasarruf Tedbirleri kapsamında Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK’ün yurtiçi uçuşlarının kısıtlandığı açıklanmasına rağmen neden Adana Teknofest’te Gösteri Uçuşu yaptıklarına ilişkin soruya, “Tasarruf tedbirleri kapsamında Hava Kuvvetlerimiz tarafından icra edilecek yurtiçi hava gösterileri iptal edilmiştir. Bu yıl Adana’da icra edilen Teknofest’te hava gösterileri yapılması konusunda gençlerimizden gelen yoğun istek ve faaliyetin Akdeniz bölgemizde ilk defa icra edilmesi nedeniyle gençlerimizin havacılık sevgisini arttırmak, TSK personelinin kabiliyetlerini göstermek ve gençlerimizi bu buluşmadan mahrum etmemek için Adana’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında icra edilmesi planlanan hava gösterileri Teknofest’te icra edilmiş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için ise İzmir’de hava gösterisi planlanmıştır” dedi.