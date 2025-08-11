Soma’da orman yangını: Mahalle tahliye edildi, bir kişi gözaltında!

Manisa’nın Soma ilçesi Turgutalp Mahallesi’nde çıkan orman yangını, rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yerleşim yerlerine yaklaştı. Yangın nedeniyle Kozanlı Mahallesi tamamen tahliye edildi.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, yangına Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, havadan ve karadan müdahale edildiğini, itfaiye, jandarma, emniyet, belediye ve kaymakamlık ekiplerinin çalışmalara katıldığını belirtti. Özkan, yüksek rüzgar, düşük nem ve aşırı sıcaklığın yangının ilerlemesini kolaylaştırdığını vurguladı.

Vali Özkan, kriz merkezinde araç, gereç ve personel ihtiyacının anlık olarak takip edildiğini, Turgutalp ve Darkale mahallelerinde yurttaşları olası risklere karşı uyarıldığını ifade etti.

MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ, BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Yangın nedeniyle Kozanlı Mahallesi tamamen tahliye edildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, adli soruşturma kapsamında bir kişinin gözaltına alındığı, olayın kasıt mı yoksa ihmal sonucu mu meydana geldiğinin incelendiği bildirildi.