Soma'daki Anadolu Madencilik'te bin işçi işten çıkartılabilir

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege 1 Nolu Şube Başkanı Rıza Sal, Manisa’nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren Anadolu Madencilik’te çalışan "bin kişiye çıkış verileceğini" öne sürerek, "Ya bizi yok etsinler ya da ocağı kapatsınlar. Yatırım yapılmadığı için kömür çıkarılamıyor, faturası işçilere kesiliyor" dedi.

Sal, maden sahasında işçilerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Maaş ödemelerindeki eksikliğin kabul edilemez olduğunu söyleyen Sal, asıl sorunun madenin geleceği olduğunu vurguladı. Sal, “Bu işletmenin üzerinde plan, projeler yapılıyor. Bu işletmeyi birilerine peşkeş çekecekler. İşçilerin ekmeğine göz dikiliyor” ifadelerini kullandı.

Hükümetin gerekli yatırımları yapmadığını savunan Sal, “İki yıldır zarar bahane edilerek yatırım yapılmıyor. Böylece işçilerin emeğine el uzatılıyor” dedi.

“YA BİZİ YOK ETSİNLER YA DA OCAĞI KAPATSINLAR”

Sal, binlerce işçinin işten çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, “Buradaki işletmeye 500 kişi bırakacaklar, bin kişiye çıkış verecekler. Ya bizi yok etsinler ya da ocağı kapatsınlar. Yatırım yapılmadığı için kömür çıkarılamıyor, faturası işçilere kesiliyor” diye konuştu.

Rıza Sal, işçilere ilerleyen günlerde işe girmeyerek eylem yapmaları için çağrıda bulundu. “Bu mücadele kişisel bir çıkar için değil, çoluğumuzun çocuğumuzun geleceği için. Bizim davamız ekmek davası. Eylemse eylem, grevse grev” dedi.

İşçiler de çağrıya, “Varız, sonuna kadar varız” sözleriyle karşılık verdi.

Madenin yalnızca Soma işçilerine değil, tüm Türkiye’ye ait olduğunu söyleyen Sal, “Bu ocak sizin, bu ocakta 85 milyonun ahtı var. Biz bedava para istemiyoruz, üretim için gerekli araç ve gereçlerin sağlanmasını istiyoruz” dedi.