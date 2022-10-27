Soma katliamında bakanlık yapan Taner Yıldız, Amasra’daki maden patlamasını araştıracak
41 işçinin yaşamını yitirdiği Amasra’daki patlamaya ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. Komisyonun başına Soma maden katliamının yaşandığı yıllarda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan AKP Kayseri Milletvekili Taner Yıldız getirildi.
Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasının “Tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi” amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu’na üye seçimine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 25 Ekim'de yapılan komisyon toplantısındaki seçimde komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üyelikleri belirlendi.
Buna göre, Komisyon Başkanlığına AKP Kayseri Milletvekili Taner Yıldız getirildi. Yıldız, Soma’da 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciası döneminde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapıyordu.
İSTİFASINI SUNMUŞTU
Yıldız, görev yaptığı dönemde bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerinde, muhalefet partilerinin “onurlu ve vicdani şekilde istifa edin” çağrılarına yanıt vermişti. Yıldız, “İstifayı değerlendirmediğimi zannetmeyin. Ben ilkeleriyle yaşamış bir insanım. Bunu Soma kazasından sonra Bakanlar Kurulu’na ilettim. Şimdi 13 muhalefet partisi milletvekilinin de tavsiyesini bir kez daha Başbakanımla paylaşacağım. Kolay olanın istifa etmek olduğunu beni tanıyanlar bilir. Makam ve paraya bir bakışım var” ifadelerini kullanmıştı.
KOMİSYON ÜYELERİ
Komisyonun Başkanvekilliğine AKP Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Komisyon Sözcülüğüne AKP Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, katip olarak da MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı seçildi.
Komisyon üyeleri ise AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, AKP Antalya Milletvekili Kemal Çelik, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, AKP Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AKP Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, MHP İstanbul Milletvekili Cemal Çetin, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, HDP İzmir Vekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, AKP Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AKP Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar ve CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş oldu.
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