İktidar, Amasra’daki facianın ardından düzenleme yaptı: Madenci yakınına iş ve maaş

26 Ekim 2022 Çarşamba, 04:00

İktidar, 41 maden emekçisinin yaşamını yitirdiği Amasra faciasının ardından geride kalan işçi yakınları için düzenleme yapıyor.

Ölen madencilerin yakınlarına aylık bağlanacak. Yine yakınlardan bir kişi de kamuya işçi olarak alınacak. Düzenlemeden daha önceki facialarda yaşamını yitirenlerin yakınları da yararlanacak. Ancak işçinin yaşamını yitirdiği tarihten bugüne kadar geçen süre için aylık ödemesi yapılmayacak. Düzenleme, madenlerin “yeraltı işlerinde” meydana gelen kazaları kapsıyor.

İktidar, içerisinde cemevleri ile ilgili düzenlemelerin de yer aldığı “torba teklifin” Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında önergeler verdi. Soma’da 301 madencinin yaşamını yitirdiği facianın ardından düzenlemeler yapılmıştı. Ancak bu düzenlemelerde verilenler ile diğer haklar, 13 Mayıs 2014 ve 28 Ekim 2014 ile 10 Haziran 2003 ve 13 Mayıs 2014 arasındaki kazalar için geçerliydi. Görüşmeler sırasında verilen önergeler ile tarih şartları kaldırıldı. 10 Haziran 2003 öncesiyle, 28 Ekim 2014’ten sonra meydana gelen ve yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra da meydana gelebilecek maden kazalarına yönelik düzenleme yapılmış oldu.

SONRASI İÇİN DE GEÇERLİ

Ayrıca kömür ve linyit madenlerinin yeraltı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen işçinin, genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borçları silinecek. Ölüm tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmaksızın hak sahiplerine aylık bağlanacak. Bağlanan aylıklara ilişkin primlerin eksik olan kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca karşılanacak.

Gelir ve aylıkların hesaplanması ile hak sahiplerine paylaştırılmasında sigortalının ölüm tarihinde yürürlükte olan yasa hükümleri esas alınacak. Ölen işçinin anne ve babasına gelir ve aylık bağlanmasında bazı şartlar aranmayacak.

Fotoğraf: Vedat Arık