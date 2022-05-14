Soma katliamında yaşamını yitiren madenci yakınlarının tazminat arayışı sürüyor

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 04:00

2014 yılında meydana gelen ve 301 kişinin hayatını kaybettiği Türkiye’nin en büyük maden faciası Soma katliamının ardından sekiz yıl geçmesine rağmen, madenci yakınları bitmeyen davalar nedeniyle hâlâ tazminatlarını alamadı. 682 tazminat davasının açıldığı davada onlarca ailenin davası sonuçlanmadı.

Oğlu Murat Kandemir’i kaybeden baba Muzaffer Kandemir, “Canlarımızın gittiği faciada zaten suçlular ceza almadı. Bir kişi için dahi altı gün yattılar. O davada adalet bulamadığımız gibi açtığımız tazminat davasında da adalet bulamadık. Yerel mahkeme anne ve babalara 100 bin, kardeşlere 40 bin TL tazminata karar verdi. Ama iki yıldır parayı alamıyoruz. Nedenini de bilmiyoruz. Evladımın iki çocuğu var. Onlara bakmak zorundayım. Çaresizim” ifadelerini kullandı.

İki damadını ve bir çocuğunu kaybeden baba Tahir Kılıç, “Oğlum iş bulamadığı için madende çalışmak zorundaydı ve orada hayatını kaybetti. İki çocuğu ve eşi ortada kaldı. Sekiz yıldır bitmeyen ve sonuçlanmayan bir dava. Mahkeme bitsin ve tazminatı ödesinler” dedi.