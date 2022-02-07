Son dakika : Ankara'da yük treni otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberi: Ankara'nın Polatlı ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan bir otomobile yük treni çarptı.

IHA
07 Şubat 2022 Pazartesi, 11:59
Son dakika : Ankara'da yük treni otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Abone Ol google-news

Polatlı ilçesinde Ş. Y. kontrolündeki otomobil, hemzemin geçitteki bariyerin çalışmamasından dolayı o sırada ray kontrollerini yapmakta olan trenin altında kaldı.

Yaklaşık 300 metre sürüklenen aracın yolcu mahallinde bulunan bir kişi yaşamını yitirirken, şoför Ş.Y. ağır yaralandı.

TAHKİKAT DEVAM EDİYOR

Öte yandan, treni kullanan makinist ise hafif yaralandı. Olay hakkındaki tahkikat devam ediyor.


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler