Son dakika : Ankara'da yük treni otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi: Ankara'nın Polatlı ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan bir otomobile yük treni çarptı.
Polatlı ilçesinde Ş. Y. kontrolündeki otomobil, hemzemin geçitteki bariyerin çalışmamasından dolayı o sırada ray kontrollerini yapmakta olan trenin altında kaldı.
Yaklaşık 300 metre sürüklenen aracın yolcu mahallinde bulunan bir kişi yaşamını yitirirken, şoför Ş.Y. ağır yaralandı.
TAHKİKAT DEVAM EDİYOR
Öte yandan, treni kullanan makinist ise hafif yaralandı. Olay hakkındaki tahkikat devam ediyor.
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