Son dakika | Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün yapılacak

09 Aralık 2021 Perşembe, 10:21

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Merkezinde üçüncü toplantısını gerçekleştirecek. Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışanın beklediği karar öncesi bugün ilk rakamların telafuz edilmesi bekleniyor.

TİSK Başkanı Akkol, "Bizim için önemli bir süreç. Çok meşakatli bir süreç yönetiliyor. On binlerce satır verileri analiz ediyoruz. Kamu, meslek örgütleri, sivil toplum örgütlerinin tek tek görüşlerini alıyoruz. Bu sene işveren fedakarlık yapsın, kamu destek versin, çalışanların da rızasıyla 3'lü imza arayışındayız. Hızlı bitirmek istiyoruz" dedi.

Türkiye'de yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan var. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda bugün gerçekleştirilecek toplantıda sendikalar görüşlerini ortaya koyacaklar.

Bakan Bilgin, yaptıkları anketlerde işçilerin asgari ücret beklentilerinin 3.750 TL ila 4.000 TL arasında değiştiğini belirtirken, işverenlerin ise 3.500 ila 3.750 TL arasında beklentilere sahip olduğunu açıkladı.

İkinci toplantı Türk-İş başkanlığında yapılmıştı. Toplantının sonunda açıklama yapan Toplantı sonrası açıklama yapan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, asgari ücretin bu hafta içi(Bugün) açıklanacağını söylemişti.

Bu raporların ardından, işçi ve işveren tarafının pazarlık sürecindeki ilk rakamları da telaffuz etmesi bekleniyor.