Son dakika | İstanbul-Ankara yolu trafiğe kapatıldı
Son dakika | İstanbul-Ankara TEM ve Devlet Yolu, Gerede-Düzce arası kesim yoğun kar yağışı nedeniyle güvenli trafik akışı sağlanana kadar tüm araç geçişlerine kapatıldı. Ankara Valisi de sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Yoğun kar yağışının etkisi altında olan Türkiye'de sürücüler zorluk yaşarken, kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre İstanbul - Ankara TEM ve Devlet Yolu, Gerede Düzce arası kesim yoğun kar yağışı nedeniyle, güvenli trafik akışı sağlanana kadar, tüm araç geçişlerine kapatıldı.
ANKARA VALİSİ: YENİ BİR DUYURUYA KADAR YOLA ÇIKMAYIN
Ankara Valisi Vasip Şahin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Gerede-Düzce arası otoyol ve Devlet yolu yoğun kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapandığı için ilimizden İstanbul istikametine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmekte olup; yola çıkmış araçlar ise görevlilerimizce yönlendirilen yerlerde bekletilecektir" dedi.
HANGİ YOLLAR AÇIK?
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 23 Ocak 2022 Pazar saat 21.00 itibarıyla kar ve tipi dolayısıyla kapanan yolların güncel hali şu şekilde açıklandı:
- İstanbul-Ankara arasında TEM Otoyolu ve devlet karayolu tüm araç trafiğine kapatılmıştır.
- Nevşehir-Aksaray Yolu ulaşıma açılmıştır.
- Yozgat İl Sınırı- Yıldızeli - Sivas Yolu ulaşıma açılmıştır.
- Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi TIR trafiğine kapatılmıştır. Devlet Yolu Bolu Dağı Geçişi ise tüm araçlar için trafiğe kapatılmıştır.
- Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu tüm araçlar için ulaşıma açılmıştır.
- Konya Seydişehir – Antalya Akseki Yolu (Alacabel Mevkii) ulaşıma kapatılmıştır.
- Konya'yı Ankara, Aksaray, Akşehir, Ereğli, Beyşehir, Seydişehir, Ladik, Obruk, Karapınar ve Karaman'a bağlayan yollar kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin bulunmamasından dolayı ulaşıma kapatılmıştır.
- Kayseri-Malatya Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
- Pınarbaşı-Gürün, Pınarbaşı-Göksun ve Şarkışla-Pınarbaşı Yolları ulaşıma kapatılmıştır.
- Sivas-Erzincan Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
- Kangal-Divriği-Arapgir Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
- Zara-Refahiye Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
- Kahramanmaraş-Göksun Yolu TIR trafiğine kapatılmıştır.
- Taşkent-Sarıveliler Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
- Akşehir-Isparta Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
- Kağızman-Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
- Akçakoca-Düzce Yolu Kabalak Mevkii zincir takılı olmayan TIR trafiğine kapatılmıştır.
- Antalya-Mersin Yolu Gazipaşa-Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatılmıştır.
- Diyarbakır-Siverek Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
- Diyarbakır-Bingöl Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
- Siverek- Adıyaman Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
Video Haberler
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
- Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan istifa etti
- Liseli gencin ölümünde dehşete düşüren ayrıntı
- İstanbul Valisi Yerikaya tarih verdi
- Isınmak içi yakmışlardı, soba can aldı
- Konyaspor, zirve takibini sürdürdü!
- İstanbul-Ankara yolu trafiğe kapatıldı
- Kar yağışı sonrası çığ düştü
- Covid-19’a bağlı ölümlerin sebebi ne?
- Meteoroloji'den kritik uyarı
- Galatasaray tribünlerinden tepki: Yönetim istifa