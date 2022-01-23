Son dakika | İstanbul-Ankara yolu trafiğe kapatıldı

23 Ocak 2022 Pazar, 21:03

Yoğun kar yağışının etkisi altında olan Türkiye'de sürücüler zorluk yaşarken, kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre İstanbul - Ankara TEM ve Devlet Yolu, Gerede Düzce arası kesim yoğun kar yağışı nedeniyle, güvenli trafik akışı sağlanana kadar, tüm araç geçişlerine kapatıldı.

ANKARA VALİSİ: YENİ BİR DUYURUYA KADAR YOLA ÇIKMAYIN

Ankara Valisi Vasip Şahin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Gerede-Düzce arası otoyol ve Devlet yolu yoğun kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapandığı için ilimizden İstanbul istikametine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmekte olup; yola çıkmış araçlar ise görevlilerimizce yönlendirilen yerlerde bekletilecektir" dedi.

HANGİ YOLLAR AÇIK?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 23 Ocak 2022 Pazar saat 21.00 itibarıyla kar ve tipi dolayısıyla kapanan yolların güncel hali şu şekilde açıklandı: