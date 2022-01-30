Son dakika | İstanbul'da polisleri taşıyan minibüs devrildi: Yaralılar var

Son dakika haberi | İstanbul Çatalca'da buzlanma ve yoğun sisten dolayı İstanbul Havaalanı'na polis memurlarını taşıyan minibüs devrildi.

DHA
30 Ocak 2022 Pazar, 09:41
Son dakika | İstanbul'da polisleri taşıyan minibüs devrildi: Yaralılar var
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İstanbul Havaalanı'na polis memurlarını taşıyan minibüs buzlanma ve yoğun sis nedeniyle Çatalca-Arnavutköy yolu Örcünlü mevkiinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILAR VAR

Kazada 10 polis memuru yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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