Son dakika | İstanbul'da polisleri taşıyan minibüs devrildi: Yaralılar var
Son dakika haberi | İstanbul Çatalca'da buzlanma ve yoğun sisten dolayı İstanbul Havaalanı'na polis memurlarını taşıyan minibüs devrildi.
İstanbul Havaalanı'na polis memurlarını taşıyan minibüs buzlanma ve yoğun sis nedeniyle Çatalca-Arnavutköy yolu Örcünlü mevkiinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
YARALILAR VAR
Kazada 10 polis memuru yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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