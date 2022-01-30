Son dakika | İstanbul'da polisleri taşıyan minibüs devrildi: Yaralılar var

30 Ocak 2022 Pazar, 09:41

İstanbul Havaalanı'na polis memurlarını taşıyan minibüs buzlanma ve yoğun sis nedeniyle Çatalca-Arnavutköy yolu Örcünlü mevkiinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILAR VAR

Kazada 10 polis memuru yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.