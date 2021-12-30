Son dakika | MEB'e alınmayan Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı'na alınmayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bina önünde yaptığı açıklamanın ardından konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, "O zincirler sizi koruyamayacak, az kaldı. Hangi kurum çürüdüyse tanışmaya devam edeceğiz" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mülakatta elenen öğretmen adayları için Milli Eğitim Bakanlığı binasına geldi. Ancak TÜİK'in ardından MEB'in kapıları da Kılıçdaroğlu'na açılmadı. Milli Eğitim Bakanlığı önünde açıklamalarda bulunan CHP lideri, Bir haksızlık bir hukuksuzluk varsa bir kişinin hakkı gasp ediliyorsa ve bu sarayın talimatı ile yapılıyorsa buna karşı çıkmak benim en insani görevimdir. Nerede kul hakkı yeniyorsa, haksızlık oluyorsa buna karşı çıkmak benim boynumun borcudur" diye konuştu.
CHP lideri, MEB binası önünde yaptığı açıklamanın ardından konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
"TÜM DEVLET KURUMLARI KANSERİN SON SAFHASINDA"
Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
MEB’e gittim, bakan demir kapılar arkasında gizlendi. Beklediğimiz sonuç elbette. Ne diyecek? “Bakanlığı torpile peşkeş çekmedim” mi diyecek? Diyemez. Ancak kaçar. Torpil her yere sirayet etmiş durumda. Tüm devlet kurumları kanserin son safhasında.
MEB’e gittim, bakan demir kapılar arkasında gizlendi. Beklediğimiz sonuç elbette. Ne diyecek? “Bakanlığı torpile peşkeş çekmedim” mi diyecek? Diyemez. Ancak kaçar. Torpil her yere sirayet etmiş durumda. Tüm devlet kurumları kanserin son safhasında.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 30, 2021
Bakmayın siz binaların koca koca oluşuna, içinde çalışan tek bir şey yok. Sarayın emirlerini uygulayan zalimler; acı içinde kıvranan dürüst bürokratlar. O dürüst bürokratlar için de dayanıyorum o kapılara. Sabretsinler, az kaldı.
Bakmayın siz binaların koca koca oluşuna, içinde çalışan tek bir şey yok. Sarayın emirlerini uygulayan zalimler; acı içinde kıvranan dürüst bürokratlar. O dürüst bürokratlar için de dayanıyorum o kapılara. Sabretsinler, az kaldı.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 30, 2021
Ayrıca buradan seslenmek istiyorum zalimlere. Sizleri bağışlamak haksızlık yapılanlara cefadır. Tügva’cıları yerleştirmek için, Türkiye’nin en parlak zihinlerini ekmeksiz bıraktınız. O zincirler sizi koruyamayacak, az kaldı. Hangi kurum çürüdüyse tanışmaya devam edeceğiz.
Ayrıca buradan seslenmek istiyorum zalimlere. Sizleri bağışlamak haksızlık yapılanlara cefadır. Tügva’cıları yerleştirmek için, Türkiye’nin en parlak zihinlerini ekmeksiz bıraktınız. O zincirler sizi koruyamayacak, az kaldı. Hangi kurum çürüdüyse tanışmaya devam edeceğiz.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 30, 2021
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