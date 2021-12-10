Son dakika | Merkez Bankası'ndan dövize yeni müdahale

Son dakika gelişmesi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini bildirdi.

AA
10 Aralık 2021 Cuma, 13:54
Son dakika | Merkez Bankası'ndan dövize yeni müdahale
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TCMB'den yapılan duyuruda, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" ifadesi kullanıldı.

Merkez Bankası, geçen hafta çarşamba ve cuma günleri de döviz piyasasına satım yönünde doğrudan müdahalede bulunmuştu.



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