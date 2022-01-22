Son dakika | OHAL İşlemleri İnceleme Komsiyonu için gece yarısı kararı
Son dakika | AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Olağaüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile görevlerinden ihraç edilenlerin işlerine iade edilip edilmeme kararını vermek üzere kurulan Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı.
Komisyonun görev süresini uzatma kararı Resmi Gazete'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlandı.
23 Ocak 2017 tarihli 685 sayılı KHK ile 2 yıllığına kurulan ve daha sonra süresi iki kez birer yıl uzatılan OHAL Komisyonu geçen beş yılda çalışmalarını tamamlamadı. 22 Aralık 2017’de karar verme sürecine başlayan ve hâlâ binlerce dosyanın beklediği komisyonun görevi 23 Ocak 2022 tarihinde dolacaktı.
Komisyonun 30 Aralık 2021 tarihinde yaptığı son açıklamaya göre, 126 bin 783 başvurunun 16 bin 60’ına “kabul”, 104 bin 643’üne ise “ret” kararları verildi. Komisyonun sonucunu açıklamadığı toplam 6 bin 80 başvuru bulunuyor.
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