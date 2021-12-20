Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 20 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

20 Aralık 2021 Pazartesi, 19:33

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 762 yeni vaka tespit edilirken, 176 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Koca, güncel koronavirüs tablosunu şu şekilde duyurdu:

"Bakanlığımız, belirlenmiş aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçmiş olan vatandaşlarımızı hatırlatma dozunu yaptırmaları için telefon mesajıyla doğrudan bilgilendirmektedir. HATIRLATMA DOZU zamanı gelenler aşılarını hemen yaptırsınlar. VAKTİNDE YAPILAN AŞI DAHA ÇOK KORUR."



