Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 20 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 20 Aralık 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 762 yeni vaka tespit edilirken, 176 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Koca, güncel koronavirüs tablosunu şu şekilde duyurdu:
"Bakanlığımız, belirlenmiş aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçmiş olan vatandaşlarımızı hatırlatma dozunu yaptırmaları için telefon mesajıyla doğrudan bilgilendirmektedir. HATIRLATMA DOZU zamanı gelenler aşılarını hemen yaptırsınlar. VAKTİNDE YAPILAN AŞI DAHA ÇOK KORUR."
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