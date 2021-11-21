Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 21 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 21 Kasım 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 21 Kasım verilerine göre, 350 bin 163 test yapıldı.
Son 24 saatte, 21 bin 177 yeni vaka tespit edildi. 34 bin 290 kişi de sağlığına kavuşurken Covid-19 nedeniyle bugün 195 kişi hayatını kaybetti.
59 İLE ÖNEMLİ VURGU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İlk doz aşılanmada kısa sürede başarı elde ettiği halde, ikinci doz oranı %65'in altında kalan 8, %80'in altında kalan 59 ilimiz var. Aşılanmada halen kararsız olanlara hatırlatmak istiyoruz: İnsanlık aşıda istekli. Aşılanma oranı düşük ülkeler, aşı tedarik edemeyen ülkelerdir” dedi.
Türkiye'nin 21 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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