Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 4 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

Türkiye'de son 24 saatte 468 bin 152 Covid-19 testi yapıldı, 111 bin 157 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi.





Bakanlığın 3 Şubat verilerine göre, dün 455 bin 463 test yapılmıştı. Dün, 107 bin 530 vaka tespit edilirken, 233 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise can kaybında korkutan artış yaşandı ve 111 bini geçti. Yine can kaybı da arttı ve 248 kişi yaşamını yitirdi.

