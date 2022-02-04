Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 4 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 4 Şubat 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı. Vaka sayısı yeni bir rekor kırarak 111 bini geçti. Yine can kaybında da büyük bir artış yaşandı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
BAKAN KOCA'DA UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vefat sayılarımız yüksek. Omicron varyantının kolay yayılmasına bağlı olarak vaka sayılarının artışı, özellikle ağır kronik hastalarda ve kronik hastalığı olan yaşlılarda, direnç düzeylerinin düşük olması sebebiyle ölüme yol açıyor. Aşılarımızı yaptırmalı, kendimizi korumalıyız" ifadelerine yer verdi.
Vefat sayılarımız yüksek. Omicron varyantının kolay yayılmasına bağlı olarak vaka sayılarının artışı, özellikle ağır kronik hastalarda ve kronik hastalığı olan yaşlılarda, direnç düzeylerinin düşük olması sebebiyle ölüme yol açıyor. Aşılarımızı yaptırmalı, kendimizi korumalıyız. pic.twitter.com/jIi7LdcT72— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 4, 2022
Türkiye'nin 4 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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