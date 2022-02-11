Son Dakika : Üniversite sınavlarında baraj puan uygulaması kalktı

11 Şubat 2022 Cuma, 21:25

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 9 Ağustos 2021 tarihinde yaptığı bir açıklamada, üniversite sınavlarına girişte baraj puan uygulamasının kaldırılmasını istemişti. Siyasette süren tartışmaların ardından üniversite sınavlarıyla ilgili karar Yükseköğretim Kurumu'ndan geldi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, üniversite sınavlarında baraj puan uygulaması kaldırıldı. Ayrıca, Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) sınav süreleri de uzatıldı.

BARAJ KALKTI

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulaması kaldırıldı.

Alınan yeni kararlara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulamasından vazgeçildi.

Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak.

Açıklamada, "Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanı eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edeceklerdir" denildi.

HANGİ ADAYLARIN TYT VE AYT SINAV PUANI HESAPLANACAK?

Açıklamada, TYT sınav puanının hesaplanması için Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edeceği ve TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacağı belirtildi.

Öte yandan, SAY, SÖZ ve EA puan türündeki sınav puanlarının hesaplanması için gerekli olan ilgili puan türüne ilişkin AYT’deki iki testin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ile DİL puan türündeki sınav puanının hesaplanması için gerekli olan Yabancı Dil Testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edeceği açıklandı.

ÖZEL YETENEK PROGRAMLARINA BAŞVURU İÇİN TABAN PUAN İLGİLİ ÜNİVERSİTE TARAFINDAN BELİRLENECEK

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için ise adayın TYT puanının hesaplanmış olması gerekmekte olup taban puan şartı aranıp aranmamasına, aranacak ise en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine ilgili yükseköğretim kurumu karar verecek ve bunu basın-yayın organlarıyla adaylara duyuracak.

BAZI PROGRAMLARDAKİ BAŞARI SIRASI KOŞULU DEVAM EDECEK

Ancak tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulanmaya devam edeceği söylendi.

2021-TYT’DE ALINAN 200 VE ÜZERİ PUAN UYGULAMASI

2021-TYT’de alınan 200 ve üzeri puanlar 2022-YKS’de dönüştürülerek kullanılabilecekken diğer yandan 2022 YKS’den itibaren alınan TYT 200 ve üzeri puanlar bir sonraki yıl kullanılamayacak.

SINAV SÜRESİ UZATILDI

Temel Yeterlilik Testinin 135 dakika olan sınav süresi ise 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacak.