Son dakika | Van’da 3.7 büyüklüğünde deprem

Son dakika | Van’ın Tuşba ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
27 Kasım 2021 Cumartesi, 22:36
Son dakika | Van’da 3.7 büyüklüğünde deprem
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Van'ın Tuşba ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, saat 22.20’de merkez üssü Van’ın Tuşba ilçesinde olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin yaklaşık 15 kilometre derinliğinde meydana geldi.


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