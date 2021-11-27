Son dakika | Van’da 3.7 büyüklüğünde deprem
Son dakika | Van’ın Tuşba ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Van'ın Tuşba ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, saat 22.20’de merkez üssü Van’ın Tuşba ilçesinde olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin yaklaşık 15 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 27, 2021
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Tusba (Van)
Tarih-Saat : 27.11.2021, 22:20:09 TSİ
Enlem : 38.5828 N
Boylam : 43.1515 E
Derinlik : 15.73 km
Detay : https://t.co/AaDW28wssB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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