Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.14'de merkez üssü Akdeniz olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 6,15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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