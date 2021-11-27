Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA
27 Kasım 2021 Cumartesi, 08:58
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.14'de merkez üssü Akdeniz olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.


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