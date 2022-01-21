Son dakika | Ve İstanbul'da kar yağışı başladı
Son dakika | İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı başladı. Kentin yüksek kesimlerinde lapa lapa kar yağıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından kar yağışı İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı.
Beylikdüzü’nde lapa lapa yağan kar yağışı yurttaşlara zor anlar yaşattı. İlçedeki bir köprünün üzeri beyaza bürünürken, vatandaşlar yürümekte zorluk çekti.
Şişli'de de yağmur yerini kar yağışına bıraktı. İş çıkış saatine denk gelen kar yağışı nedeniyle hem trafikte hem de toplu ulaşım araçlarında yoğunluk yaşanıyor.
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