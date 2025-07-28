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Son Dakika... 3 orman yangını kontrol altına alındı

Son Dakika... 3 orman yangını kontrol altına alındı

28.07.2025 20:28:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son Dakika... 3 orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 orman yangınının kontrol altına alındığını aktardı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 orman yangınının kontrol altına alındığını aktardı. 

Yumaklı şunları söyledi:

"Uşak Sivaslı, Kahramanmaraş Onikişubat, İzmir Bornova’da çıkan orman yangınları; hava ve kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesi sonucu tamamen kontrol altına alınmıştır"

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