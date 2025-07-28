Son Dakika... 3 orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 orman yangınının kontrol altına alındığını aktardı.
Yumaklı şunları söyledi:
"Uşak Sivaslı, Kahramanmaraş Onikişubat, İzmir Bornova’da çıkan orman yangınları; hava ve kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesi sonucu tamamen kontrol altına alınmıştır"
📍 Uşak Sivaslı,— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 28, 2025
📍 Kahramanmaraş Onikişubat,
📍 İzmir Bornova’da çıkan orman yangınları; hava ve kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesi sonucu TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR.
Alevlere karşı verdiğimiz mücadele, son ateş sönene dek aralıksız sürecek.