Son dakika... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Saraçhane' açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı 23 Mart'tan bu yana 100 gün geçti. Dün saat 20.30'da Saraçhane'de başlayan 100. gün mitingi için binler bir araya geldi.

Saat 20.30'da Saraçhane'de başlayan 100. gün mitingi için halk İstanbul Büyükşehir Belediyesi Binası önünde toplandı.

42 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Miting sonrası, polis eyleme katılan yurttaşlara çok sert müdahale etti. Biber gazı kullanan polis, sert müdahale eşliğinde 42 kişiyi gözaltına aldı.

BAKAN TUNÇ'TAN "SARAÇHANE" AÇIKLAMASI

Saraçhane'deki gözaltılara dair bir açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 42 kişinin işlemlerinin devam ettiğini duyurdu.

Tunç, "Cumhurbaşkanımıza yönelik her türlü hakaret ve saldırgan ifade, yalnızca devletimizin en üst makamına değil, aynı zamanda milletimizin ortak değerlerine ve iradesine yöneltilmiş ağır bir saygısızlıktır" dedi.

Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı:

"Saraçhane Meydanı’nda düzenlenen miting esnasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret içeren eylemlere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlarından başlatılan soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

Gözaltına alınan 42 şüphelinin işlemleri devam etmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik her türlü hakaret ve saldırgan ifade, yalnızca devletimizin en üst makamına değil, aynı zamanda milletimizin ortak değerlerine ve iradesine yöneltilmiş ağır bir saygısızlıktır.

Hiçbir demokratik Hukuk Devletinde, kamu düzenini bozan, kişilik haklarını hedef alan ve devletin anayasal organlarını tahkir eden eylemler; düşünce, ifade özgürlüğü ya da toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı kapsamında değerlendirilemez.

Unutulmamalıdır ki, Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizin doğrudan oylarıyla seçilmiş, devletimizin başı ve milletimizin temsilcisidir. Bu makama yöneltilen her hakaret; demokratik iradeye, hukuka ve milletimizin birliğine yapılmış bir saldırıdır."

GAZETEMİZ MUHABİRLERİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Saraçhane'de düzenlenen mitingi takip eden gazetemiz muhabirleri İrem Karataş, Erdem Öktem ve Engin Deniz İpek, Bozdoğan Kemeri dolaylarında yaşanan polis müdahalesinde gözaltına alınmıştı.

Karataş ve Öktem, serbest bırakılırken; diyabet hastası olduğu bilinen İpek ise sağlık kontrolüne götürülmüştü.

İpek, hastane sonrası Emniyet'e götürülmeden serbest bırakılmıştı.