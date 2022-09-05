Son Dakika... Adalet Bakanlığı açıkladı: Silivri Cezaevi'nin ismi değişti

Adalet Bakanlığı, Silivri Cezaevi'nin isminin değiştiğini açıkladı.

(İHA)
05 Eylül 2022 Pazartesi, 16:32
Son Dakika... Adalet Bakanlığı açıkladı: Silivri Cezaevi'nin ismi değişti
Abone Ol google-news

Adalet Bakanlığı, Silivri Cezaevi'nin isminin Marmara Cezaevi olarak değiştirildiğini açıkladı.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın dilekçesi üzerine Adalet Bakanlığı, Silivri Cezaevi’nin adının 'Marmara' olarak değiştirilmesini kararlaştırdı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler