Son Dakika... Adalet Bakanlığı açıkladı: Silivri Cezaevi'nin ismi değişti
Adalet Bakanlığı, Silivri Cezaevi'nin isminin değiştiğini açıkladı.
Adalet Bakanlığı, Silivri Cezaevi'nin isminin Marmara Cezaevi olarak değiştirildiğini açıkladı.
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın dilekçesi üzerine Adalet Bakanlığı, Silivri Cezaevi’nin adının 'Marmara' olarak değiştirilmesini kararlaştırdı.
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