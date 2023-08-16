Son dakika... Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre, Adana'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2023 - 17:44
Son dakika... Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Adana'nın Aladağ ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 17.36'da gerçekleşen depremin derinliği ise 7.3 km olarak ölçüldü.


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