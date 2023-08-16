Son dakika... Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre, Adana'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Adana'nın Aladağ ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 17.36'da gerçekleşen depremin derinliği ise 7.3 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 16, 2023
Büyüklük:4.5 (Ml)
Yer:Aladağ (Adana)
Tarih:2023-08-16
Saat:17:36:58 TSİ
Enlem:37.658 N
Boylam:35.38 E
Derinlik:7.3 km
Detay:https://t.co/RvYktdt5sx@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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