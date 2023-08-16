Son dakika... Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem!

Yayınlanma: 16.08.2023 - 17:44

Güncelleme: 16.08.2023 - 17:49

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Adana'nın Aladağ ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 17.36'da gerçekleşen depremin derinliği ise 7.3 km olarak ölçüldü.