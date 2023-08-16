Son dakika... Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 16.08 sıralarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 16.08 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 5.5 kilometre derinliğinde yaşandığı aktarıldı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 16, 2023
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) https://t.co/DgeYFbRNrP
16.08.2023, 16:08:47 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 5.5 km#Kandilli
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