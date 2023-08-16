Son dakika... Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 16.08 sıralarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2023 - 16:26
Son dakika... Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem!
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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 16.08 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 5.5 kilometre derinliğinde yaşandığı aktarıldı.


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