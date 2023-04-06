Son Dakika: Adana'da otomobilin üzerine kaya devrildi... 4 öğretmen yaşamını yitirdi

Son dakika haberi... Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 15:11
Son Dakika: Adana'da otomobilin üzerine kaya devrildi... 4 öğretmen yaşamını yitirdi
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Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak'ın bulunduğu otomobilin üzerine Feke yolunda heyelan nedeniyle kaya devrildi.

Kaya altında kalan otomobildeki 4 öğretmen yaşamını yitirdi.

Öğretmenlerin okuldaki derslerinin ardından, yaşadıkları Feke ilçesine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Öte yandan, Karayolları Genel Müdürlüğü de Tufanbeyli-Saimbeyli-Feke yolunun 71,6'ncı kilometresinde heyelan meydana geldiğini, güzergahın tedbiren trafiğe kapatıldığını açıkladı.


Adana Heyelan öğretmen

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