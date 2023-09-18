Son Dakika: Adıyaman'da deprem

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2023 - 23:38
Son Dakika: Adıyaman'da deprem
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Kandilli Rasathanesi Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 23.18'de meydana gelen depremin 7.2 km derinlikte olduğu belirtildi.


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