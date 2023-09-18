Son Dakika: Adıyaman'da deprem
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 23.18'de meydana gelen depremin 7.2 km derinlikte olduğu belirtildi.
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