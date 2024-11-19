Son dakika... AFAD duyurdu: Çanakkale'de deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 3.7 büyüklüğünde ve yerin 9.55 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde saat 10.46 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 9.55 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 19, 2024
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Lapseki (Çanakkale)
Tarih:2024-11-19
Saat:10:46:15 TSİ
Enlem:40.28861 N
Boylam:26.98778 E
Derinlik:9.55 km
Detay:https://t.co/1qAXoK2wcA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #afad #çanakkale #deprem #Lapseki
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