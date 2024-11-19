Son dakika... AFAD duyurdu: Çanakkale'de deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 3.7 büyüklüğünde ve yerin 9.55 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

Son dakika... AFAD duyurdu: Çanakkale'de deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.11.2024 - 10:58

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde saat 10.46 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 9.55 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


Etiketler: #afad #çanakkale #deprem #Lapseki

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