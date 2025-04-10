Depremde 19 kişiye mezar olan Akar Apartmanı davasında şantiye şefi tahliye edildi

Yayınlanma: 10.04.2025 - 11:23

Güncelleme: 10.04.2025 - 11:23

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bulunan Akar Apartmanı'nın yıkılması sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

Soruşturma sürecinde hakkında yakalama kararı çıkarılan müteahhit Mesut Akar 19 Mart 2023'te tutuklandı. İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Mesut Akar, şantiye şefi Serdar Çelebi Köse, yapı denetim şirketi yetkilileri Yahya Gökçil, Celalettin Kurt ve Mehmet Ali Unkun, denetçi Adnan Yıldız ve Ömer Kirik, yardımcı kontrol elemanı Serkan Dökülmez hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Ekim 2024'teki duruşmada, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve kaçma şüphesi bulunmaması gerekçesiyle müteahhit Mesut Akar'ın tahliyesine karar verdi.

"SANIĞIN KAÇMA ŞÜPHESİ VAR''

Akar Apartmanı davasının sekizinci duruşması, pazartesi günü İslahiye Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada, tutuklu sanık Serdar Çelebi Köse, tutuksuz sanıklardan müteahhit Mesut Akar, yardımcı kontrol elemanı Serkan Dökülmez, depremde yakınlarını kaybeden aileler ve taraf avukatları hazır bulundu. Diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma savcısı beyanında, "sanık Serdar Çelebi Köse'nin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve isnat edilen suçun kanunda öngörülen üst ceza sınırı dikkate alındığında kaçma şüphesinin oluştuğunu" ifade etti. Bu sebeple, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi kamu adına talep edildi.

"DAVA BİR AN ÖNCE KARARA BAĞLANSIN''

Müştekiler, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek sanıkların tutuklu yargılanmasını ve en ağır cezayı almasını talep etti. Müşteki avukatlarından Abdullah Yalçın da davanın bir an önce karara bağlanmasını ve sanıkların en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

SANIKLAR: SORUMLULUĞUMUZ YOK

Tutuklu sanık Serdar Çelebi Köse ise önceki savunmalarını tekrar ederek, yıkılan bina ile ilgili olmadığını ileri sürdü. Köse, "Ben millete hizmet ettim. Bu binada herhangi bir sorumluluğum yoktur. Bu binada şantiye şefliği yapmadım. Suçsuzum, beraatıma ve tahliyemi talep ederim" diye savunma yaptı.

Tutuksuz sanık Serkan Dökülmez de savunmasında, "Yapı denetim firmasından istifa edip Kıbrıs'a okumaya gittim. 2013 yılında söz konusu firmadan istifa ettim. Beraatımı talep ederim" dedi.

Tutuksuz sanık müteahhit Mesut Akar ise binayı kendisinin yapmadığını öne sürdü ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Serdar Çelebi Köse'nin başka bir dosyadan tutuklu bulunduğunu belirterek bu dosyadan tahliye edilmesine karar verdi. Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Sanık Serdar Çelebi Köse'nin tutuklulukta geçirdiği süre, mevcut delil durumu ve toplanacak deliller, sanığın savunması, soruşturma ve kovuşturma aşamasında toplanan deliller ve dinlenen tanık beyanları ve dosya kapsamı itibariyle delillerin büyük çoğunluğunun toplanmış olması ve toplanmayan delillere ilişkin olarak sanığın delilleri karartma ve değiştirme şüphesinin bulunmaması, sanığın mahkememizin 2023/74 esas sayılı dosyasında da tutuklu bulunduğu, bu hali ile kaçma şüphesinin bulunmadığı, sanığın sabit ikamet sahibi olması, tutuklamanın bir tedbir olması, dosyanın gelmiş olduğu aşama delil durumu da nazara alındığında sanık hakkında tutuklama tedbiri yerine adli kontrol tedbirinin uygulanmasının dosya kapsamı itibariyle daha orantılı ve ölçülü olacağı ve sanığın tutuklu kaldığı süre de dikkate alınarak sanığın tahliyesine, başka suçtan tutuklu veya hükümlü değil ise derhal salıverilmesine karar verilmiştir."

''VERİLEN KARAR KAMU VİCDANINI DERİNDEN SARSMIŞTIR

Bir sonraki duruşma 18 Haziran'da görülecek.

Müşteki avukatlarından Abdullah Yalçın, sanık Serdar Çelebi Köse'nin tahliye edilmesine ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmede bulundu. Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Sanık Serdar Çelebi Köse, yaklaşık iki yıl boyunca kaçmış, duruşmalara katılmamış ve ifade vermemiştir. Yargılamaların son safhasına gelindiğinde, 23 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşen 6. celseye katılarak ifade vermiş ve 'kaçma şüphesi' nedeniyle tutuklanmıştır. Ancak, kuvvetli kaçma şüphesine rağmen, sadece iki celse sonra, 8. celsede tahliye edilmiştir. Sanık Serdar Çelebi Köse, haksız kazanç elde etme amacıyla 'Akar Apartmanı' isimli binayı mevzuata aykırı şekilde inşa ederek 19 kişinin hayatını kaybetmesine, 7 kişinin ise yaralanmasına sebep olmuştur. Bu kadar ağır sonuçlara yol açan kusurlu ve kötü niyetli hareketlerine rağmen verilen tahliye kararı, kamu vicdanını derinden sarsmış, hukuka ve adalete olan güveni zedelemiştir. Zira sanık, iki yıl boyunca kaçmış ve ancak 6. celsede duruşmaya katılmıştır. Tüm bunlar göz önüne alındığında, sanığın kuvvetli kaçma şüphesinin bulunduğu açıktır."