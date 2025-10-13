Akademisyen Emrah Gülsunar tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı!

Akademisyen ve yazar Emrah Gülsunar tutuklandı.

Gülsunar dün gözaltına alındığını sosyal medyadan duyurmuştu.

Emrah Gülsunar'ın X'te açtığı "Diktatöryal bir yönetimi devirebilmek için dışarıdan yardım istemek meşru mudur değil midir?" anketi nedeniyle gözaltına alındığı iddia edilmişti.

TUTUKLANDI

Bugün adliyeye sevk edilen Gülsunar, tutuklandı. Avukat Hasan Sınar, Gülsunar’ın tutuklandığını duyurdu.

ANKET TARTIŞMASI

Gülsunar'ın sosyal medya hesabından "Diktatöryal bir yönetimi devirebilmek için yardım istemek meşru mudur?" sorusunu sorduğu anket bazı grupların tepkisini çekmişti.

Gülsunar, bu anketi Nobel ödülü tartışmaları bağlamında Venezuela için paylaştığını ifade etmişti.

Emrah Gülsunar'ın sosyal medya paylaşımı şu şekildeydi:

"Bunu zaten tivitin altına yazmıştım ama bilinçli olaral beni tutuklatmaya çalışan bu kötü niyetli trol'ler sebebiyle bir kez daha yazayım: Ben bu anketi Nobel ödülü tartışmaları bağlamında Venezuela ile ilgili olarak attım, Türkiye ile ilgili olarak değil. Zaten tivit nesnel bir soru soruyor, tivitin içinde benim fikrim geçmiyor."

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gülsunar'ın söz konusu olay ile ilgili ifadesi ortaya çıktı. Gülsunar ifadesinde şunlara yer verdi:

DAHA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Gülsunar eylül ayında da EGM'nin 14 sosyal medya hesabı hakkında inceleme başlattığını duyurmasının ardından gözaltına alınmıştı.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "suç işlemeye tahrik" içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Gülsunar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.