Son dakika: Akdeniz'de deprem

Son dakika: Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA
24 Nisan 2022 Pazar, 08:04
Son dakika: Akdeniz'de deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 25,63 kilometre, Datça'nın ise 177,37 kilometre açıklarında saat 07.14'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, 16,26 kilometre derinlikte gerçekleşti.


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