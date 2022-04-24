Son dakika: Akdeniz'de deprem
Son dakika: Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 25,63 kilometre, Datça'nın ise 177,37 kilometre açıklarında saat 07.14'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, 16,26 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Video Haberler
- Sarıyer'de ormandaki kuyuda cesedi bulundu
- Kereste fabrikası cayır cayır yandı
- İYİ Parti'den Alp Emeç'in tutukluluğuna tepki
- 'Yetki sahibi olduğunuzda sakın ola kirlenmeyin'
- Atına işkence yapan sürücü serbest kaldı
- TBMM'deki Atatürk Anıtı önünde tören
- Erdoğan'ın eski doktorundan iktidarı kızdıracak paylaşım
- 6. kattan düşen çocuğun hayatını 'bacağı' ile kurtardı
- Yaralı bulduğu caretta carettayı hastaneye yetiştirdi
- İmamoğlu, koltuğunu Arif Kabasakal'a devretti
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP karıştı: 'Telefonları susmuyor'
- Erdoğan 8. yılda da şaşırtmadı
- Hamile kadın emojisiyle karşılık verdi, ortalık karıştı
- Albayrak'tan Soylu'yu kızdıracak hamle
- Ayasofya'dan tepki çeken yeni görüntüler
- 'Seçmenlerin beşte 1'i...'
- Şahan Gökbakar'dan, Hande Fırat'a yanıt
- Erdoğan'ın eski doktorundan iktidarı kızdıracak paylaşım
- 'Akşener'in ciddi bir hazırlığı var' iddiası
- Zelenski 'Türkiye'deki görüşmelere' dikkat çekti