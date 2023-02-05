Son Dakika... Akdeniz'de deprem!

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 09:30

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 09:42

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.06'da merkez üssü Akdeniz olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin 30.05 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.