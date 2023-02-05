Son Dakika... Akdeniz'de deprem!
Son dakika gelişmesi... Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.06'da merkez üssü Akdeniz olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 30.05 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 5, 2023
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2023-02-05
Saat:09:06:55 TSİ
Enlem:35.018 N
Boylam:34.162 E
Derinlik:30.5 km
Detay:https://t.co/a3V7WXR7ZL@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
En Çok Okunan Haberler
-
- Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem
- 'Depreme hazır değiliz'
- Bölgede bir şiddetli deprem daha!
- Depremden 3 gün önce yapılan paylaşım gündemde
- 'Depremde can kaybı 6 bini bulabilir'
- İki parti kafa kafaya!
- Doğalgaz boru hattında yangın!
- ABD: Yardıma hazırız
- 8 katlı bina çöktü, çok sayıda kayıp var
- Sarıgül'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması