Son Dakika: İstanbul'da 3 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelişmesi... İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 03:22
Son Dakika: İstanbul'da 3 büyüklüğünde deprem
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.15'te merkez üssü Kağıthane olan 3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,66 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

İstanbul AFAD İl Müdürü Ercan Akar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi ve AFAD Haber Merkezine herhangi bir olumsuz ihbar gelmediğini bildirdi.


İstanbul deprem

İlgili Haberler

Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 4 Şubat 2023 Türkiye'deki son depremler

Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 4 Şubat 2023 Türkiye'deki son depremler
Naci Görür'den Osmaniye depremi sonrası uyarı

Naci Görür'den Osmaniye depremi sonrası uyarı
Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 3 Şubat 2023 Türkiye'deki son depremler

Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 3 Şubat 2023 Türkiye'deki son depremler

En Çok Okunan Haberler