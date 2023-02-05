Son Dakika: İstanbul'da 3 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi... İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.15'te merkez üssü Kağıthane olan 3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10,66 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
İstanbul AFAD İl Müdürü Ercan Akar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi ve AFAD Haber Merkezine herhangi bir olumsuz ihbar gelmediğini bildirdi.
İlimiz Kağıthane ilçesinde 05.02.2023 tarihinde saat 03.15 'de 3.0(ML) büyüklüğünde meydana gelen deprem ile ilgili 112 AÇM ve Afad Haber Merkezine herhangi bir olumsuz ihbar gelmemiştir.— Ercan Akar (@ErcanAkar68) February 5, 2023
Geçmiş olsun. pic.twitter.com/kk12cWQ3Zn
En Çok Okunan Haberler
-
- Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem
- 'Depreme hazır değiliz'
- Bölgede bir şiddetli deprem daha!
- Depremden 3 gün önce yapılan paylaşım gündemde
- 'Depremde can kaybı 6 bini bulabilir'
- İki parti kafa kafaya!
- Doğalgaz boru hattında yangın!
- ABD: Yardıma hazırız
- 8 katlı bina çöktü, çok sayıda kayıp var
- Sarıgül'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması