Son Dakika... AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur görevden uzaklaştırıldı

Kırıkkale'de tutuklanan AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.

Bakanlık, "Geçici bir tedbir olarak" görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kırıkkale İli Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet SUNGUR, hakkında “İrtikap” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Kırıkkale 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 22.09.2025 tarih ve 2025/204 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.