Son Dakika... AKP Tunceli İl Başkanı'nı askeri törenle karşılamıştı: O komutan görevden alındı

28 Temmuz 2022 Perşembe, 11:07

AKP İl Başkanı Sercan Özaydın, Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız ile Gedikler Jandarma Karakolu'nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında karakoldaki askerler, Özaydın'ı tören kıtası ile karşıladı.

Halk TV'de yer alan habere göre, valiliğin inceleme başlattığını açıklaması sonrası komutan görevden alındı.

Tunceli Valiliği, sosyal medyaya da yansıyan görüntülere ilişkin "27 Temmuz 2022 günü basına ve sosyal medya platformlarına yansıyan Çemişgezek ilçemiz Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı ziyareti görüntüleri ile ilgili olarak; konunun tüm yönleriyle araştırılması için valiliğimizce gerekli işlemler başlatılmıştır" açıklaması yapmıştı.