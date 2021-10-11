Son Dakika... Alaska'da 6.5 büyüklüğünde deprem

Alaska'da 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Reuters
11 Ekim 2021 Pazartesi, 12:42
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ABD'nin kuzey eyaleti Alaska'nın güneybatı bölgesinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Deprem sonrası bir tsunami uyarısı yapılmadığı belirtiliyor.


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