Son Dakika... Alaska'da 6.5 büyüklüğünde deprem
Alaska'da 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD'nin kuzey eyaleti Alaska'nın güneybatı bölgesinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Deprem sonrası bir tsunami uyarısı yapılmadığı belirtiliyor.
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