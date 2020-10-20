Alaska'da 7.5 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı

20 Ekim 2020 Salı, 02:30

ABD'nin Alaska eyaletinin güneyinde TSİ saat 23.54'te 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 40 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtilen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.