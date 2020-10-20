Alaska'da 7.5 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı
Alaska'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
ABD'nin Alaska eyaletinin güneyinde TSİ saat 23.54'te 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 40 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtilen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.
En Çok Okunan Haberler
- Bir fotoğraf karesinin ardından...
- Fahrettin Koca'dan Menzil örgütlenmesi yanıtı
- Devlet hastalığa teslim mi oldu?
- Babacan’dan iktidara çok sert sözler
- Çok partili hayatın sonuna geldik
- 'MHP'nin kampanyası en çok AKP'yi rahatsız etti'
- MHP'den 'askıda ekmek' eleştirilerine tepki
- Sağlık Bakanlığı koronavirüs hasta sayısını değiştirdi
- Annesini çekiçle öldürüp evde parti vermiş!
- Kadir Şeker davasında yeni gelişme
Video Haberler
- On Numara çekilişinde skandal: Numara fısıldandı
- Muharrem İnce ile yurttaş arasında ilginç diyalog
- Metin Uca'dan çok sert sözler: O adamı rezil edeceğim!
- İmamoğlu'ndan çok sert yasak tepkisi
- Skandal görüntüler: 'Hayatımızı 6 TL’ye sonlandırıyoruz'
- Dr. Ender Saraç’tan koronavirüse karşı çay formülü
- İstanbul’da feci ölüm kamerada
- Sokak röportajında isyan eden yurttaşın gözyaşları
- Kadıköy'deki kavgaya köpekler de dahil oldu!
- Muharrem İnce'yi üzen askerlik anısı
En Çok Okunan Haberler
- Bir fotoğraf karesinin ardından...
- Fahrettin Koca'dan Menzil örgütlenmesi yanıtı
- Devlet hastalığa teslim mi oldu?
- Babacan’dan iktidara çok sert sözler
- Çok partili hayatın sonuna geldik
- 'MHP'nin kampanyası en çok AKP'yi rahatsız etti'
- MHP'den 'askıda ekmek' eleştirilerine tepki
- Sağlık Bakanlığı koronavirüs hasta sayısını değiştirdi
- Annesini çekiçle öldürüp evde parti vermiş!
- Kadir Şeker davasında yeni gelişme