Alaska'da 7.5 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı

Alaska'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2020 Salı, 02:30
Alaska'da 7.5 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı
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ABD'nin Alaska eyaletinin güneyinde TSİ saat 23.54'te 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 40 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtilen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.


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