Son dakika... ALES/1 sonuçları açıklandı

2026 ALES/1 sonuçları erişime açıldı.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 ALES/1'e sonuçları hakkında açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, ÖSYM tarafından 10 Mayıs'ta ülke genelinde uygulanan 2026 ALES/1'in sonuçları bugün saat 10.00 itibarıyla erişime açıldı.

Adaylar, kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin resmi Aday İşlemleri Sistemi'nden sonuçlarına erişebilecek.

ALES SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

Lisansüstü eğitim (yüksek lisans ve doktora) programlarına başvurularda ve üniversitelerin akademik personel (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi vb.) alımı ilanlarında belirleyici olan bu kritik puanlara doğrudan ÖSYM'nin resmi platformu üzerinden ulaşılabiliyor.

Adaylar, 5 Haziran 2026 saat 10.00'dan itibaren sınav sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenebiliyor. Sorgulama işlemi için adayların sisteme T.C. kimlik numaraları ve kendi belirledikleri ÖSYM aday şifreleri ile giriş yapmaları gerekiyor.

ÖSYM'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından ÖSYM'nin resmi sosyal medya hesaplarından ve web sitesinden kamuoyuna bilgilendirme yapıldı. Kurum tarafından yapılan resmi duyuruda süreç şu ifadelerle özetlendi:

"10 Mayıs 2026 tarihinde uygulanan 2026-ALES/1 değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 5 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."