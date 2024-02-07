Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş yolculuğu resmen başladı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Axiom-3 ekibi, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.02.2024 - 17:22
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönüş yolculuğu başladı.

Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Ax-3 mürettebatının ISS'den ayrılması çevrim içi olarak şirketin "axiom.space/live" hesabından takip edilebiliyor. Bu kapsamda kapının kapanmasına yönelik canlı yayın TSİ 15.00'te gerçekleştirildi.

DÖNÜŞ YAKLAŞIK 48 SAAT SÜRECEK

Dragon kapsülünün ISS'den ayrılışı ise TSİ 17.20'de başladı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın yaklaşık 48 saat sürmesi ve Gezeravcı'nın içerisinde bulunduğu Dragon kapsülünün Orlando açıklarında okyanusa inmesi bekleniyor. 

Gerçekleşen ertelemelerle birlikte ne uzun misyonu gerçekleştiren ekip de Alper Gezeravcı'nın içerisinde bulunduğu ekip oldu.

 


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