Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş yolculuğu resmen başladı

Yayınlanma: 07.02.2024 - 17:22

Güncelleme: 07.02.2024 - 17:54

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönüş yolculuğu başladı.

Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Ax-3 mürettebatının ISS'den ayrılması çevrim içi olarak şirketin "axiom.space/live" hesabından takip edilebiliyor. Bu kapsamda kapının kapanmasına yönelik canlı yayın TSİ 15.00'te gerçekleştirildi.

DÖNÜŞ YAKLAŞIK 48 SAAT SÜRECEK

Dragon kapsülünün ISS'den ayrılışı ise TSİ 17.20'de başladı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın yaklaşık 48 saat sürmesi ve Gezeravcı'nın içerisinde bulunduğu Dragon kapsülünün Orlando açıklarında okyanusa inmesi bekleniyor.

Türkiye’nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı Dünya’ya Dönüyor: ISS’ten Ayrılma Anı https://t.co/h9UH1XHZdQ — Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (@TCSanayi) February 7, 2024

Gerçekleşen ertelemelerle birlikte ne uzun misyonu gerçekleştiren ekip de Alper Gezeravcı'nın içerisinde bulunduğu ekip oldu.