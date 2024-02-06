Alper Gezeravcı uzaydan ne zaman dönecek? Türk astronot Alper Gezeravcı'nın dönüş tarihi ertelendi?

Yayınlanma: 06.02.2024 - 13:15

Güncelleme: 06.02.2024 - 13:15

Uzaya çıkan ilk Türk olan Alper Gezeravcı'nın uzaydan dünyaya dönüş yolculuğu merak ediliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabından "Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’yı karşılamak için biraz daha bekleyeceğiz" mesajını paylaştı. Peki, Alper Gezeravcı uzaydan ne zaman dönecek? ürk astronot Alper Gezeravcı'nın dönüş tarihi ertelendi?

ALPER GEZERAVCI NE ZAMAN DÖNECEK?

SpaceX, X sosyal medya hesabından Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışının ertelendiğine dair açıklama yaptı.

Açıklamada Florida kıyısındaki hava durumunun uygun olmaması nedeniyle Dragon ve Ax-3 ekibinin 5 Şubat'tan önce ISS'ten ayrılmayacağı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, ekiplerin ISS'ten ayrılış planlarına ilişkin hava koşullarını gözlemlemeye devam edecekleri belirtildi.

ALPER GEZERAVCI 12. DENEYİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Alper Gezeravcı, 12. deneyinde uzay ortamının astronotlara etkisini araştırdı.

Alper Gezeravcı, ultraviyole ışınlarının, galaktik kozmik radyasyonun, yer çekimi değişikliklerinin ve uzayda kalış süresi boyunca maruz kalınan diğer zorlu faktörlerin, astronotların bağışıklık sistemi ve kan yapımı sürecini nasıl etkilediğini araştırıyor.

Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) "Uzay Misyonuna Katılan Bireylerde Radyasyona Maruz Kalmanın Kanser İçin Öncül Lezyonlar Olan Periferik Kandaki Miyeloid-Kökenli Baskılayıcı Hücrelere (MKBH) Etkisini" inceledi.

Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Güneş Esendağlı'nın proje yürütücüsü olduğu "MİYELOİD" deneyiyle, ultraviyole ışınlarının, galaktik kozmik radyasyonun, yer çekimi değişikliklerinin ve uzayda kalış süresi boyunca maruz kalınan diğer zorlu faktörlerin, astronotların bağışıklık sistemi ve kan yapımı sürecini nasıl etkilediği araştırılıyor.