Son Dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Sinan Ateş soruşturmasına ilişkin açıklama
Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı yürüten savcının değiştirilmediği, ilave 1 savcı daha görevlendirildiği açıklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in soruşturmasına dair yaptığı açıklamada savcı değişikliği yapılmadığını söyledi. Ateş’in cinayet soruşturmasına bir cumhuriyet savcısı daha görevlendirildi.
Başsavcılığın yazılı açıklamasında, Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili bazı haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, "Anılan soruşturmada Cumhuriyet savcısının değiştirildiği şeklindeki haberler gerçeği yansıtmadığı gibi olayın kapsamına binaen mevcut Cumhuriyet savcısına ilaveten bir Cumhuriyet savcısı daha görevlendirilerek iki Cumhuriyet savcısının soruşturmayı birlikte yürütmesine karar verilmekle, olayın ardından mevcutlu olarak soruşturma evrakının getirildiği tarihte nöbetçi olan başsavcı vekilinin kontrolünde devam etmekte iken iş bölümü çerçevesinde soruşturma tevzi edilerek suç vasfına göre ve çalışma yönergesi uyarınca ilgili başsavcı vekilince koordine edilmektedir. Halihazırda soruşturma kapsamında 13 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştır ve soruşturma titizlikle yürütülmektedir" denildi.
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