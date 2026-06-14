Son dakika... Ankara'da özel sektör öğretmenlerine polis müdahalesi: Sendika Başkanı Eren Edebali dahil çok sayıda gözaltı!

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, mülakat mağduru öğretmenler ile özel sektör eğitim emekçilerinin yaşadığı güvencesizlik ve düşük ücret sorunlarına dikkat çekmek amacıyla bugün (14 Haziran) Ankara’da bir araya geldi.

14 Haziran’da Ankara’da kitlesel bir buluşma gerçekleştireceklerini duyuran sendika, “Karşınıza çıkacağız, masaya oturacağız” ifadeleriyle taleplerinin karşılanması için çağrıda bulunmuştu.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen ve Güvenpark'ta toplanan özel sektör öğretmenlerine, polis müdahale etti.

SENDİKA BAŞKANI EREN EDEBALİ GÖZALTINDA

Müdahale sırasında Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Başkanı Eren Edebali ve bir sendika üyesi gözaltına alındı.

Sendika Başkanımız ve bir üyemiz gözaltına alındı!#ÖğretmenlerGözaltında https://t.co/KHXVMAvDJh — Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası (@ogretmensendika) June 14, 2026

GÖZALTILAR ARTIYOR

2 gözaltı sonrası polisin çok sayıda öğretmeni gözaltına aldığı, gözaltı sayısının arttığı öğrenildi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, "Halklarını Arayan Öğretmenler Gözaltına Alınıyor!" diyerek o anları paylaştı.

Halklarını Arayan Öğretmenler Gözaltına Alınıyor!#ÖğretmenlerGözaltında pic.twitter.com/hrJRawiSMS — Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası (@ogretmensendika) June 14, 2026

Sendikadan yapılan açıklamada, "Tüm duyarlı kamuoyuna, demokratik kitle örgütlerine sesleniyoruz! Yürütme Kurulu üyelerimizden, temsilcilerimizden ve üyelerimizden çok sayıda gözaltı var. Ankara’daki herkesi Güvenpark’a çağırıyoruz" denildi.

Tüm duyarlı kamuoyuna, demokratik kitle örgütlerine sesleniyoruz!

Yürütme Kurulu üyelerimizden, temsilcilerimizden ve üyelerimizden çok sayıda gözaltı var.

Ankara’daki herkesi Güvenpark’a çağırıyoruz. #ÖğretmenlerGözaltında pic.twitter.com/j11BtlCsaa — Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası (@ogretmensendika) June 14, 2026

TİP ANKARA İL BAŞKANI FIRAT ÇOBAN DA GÖZALTINDA

Ankara'daki müdahalede, TİP Ankara İl Başkanı Fırat Çoban'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

TİP Ankara İl Örgütü'nden yapılan açıklamada, "Bugün Öğretmenler Sendikası’nın çağrısıyla bir araya gelen, tutulmayan sözlerin, verilmeyen hakların hesabını sormak ve müzakere etmek için Milli Eğitim Bakanlığı önünde buluşmak isteyen öğretmenlere dönük saldırıda; aralarında İl Başkanımız Fırat Çoban ile Çankaya İlçe Başkanımızın da bulunduğu çok sayıda öğretmen ve sendika yöneticisi gözaltına alındı. Gözaltılar derhal serbest bırakılsın!" denildi.

Bugün Öğretmenler Sendikası’nın çağrısıyla bir araya gelen, tutulmayan sözlerin, verilmeyen hakların hesabını sormak ve müzakere etmek için Milli Eğitim Bakanlığı önünde buluşmak isteyen öğretmenlere dönük saldırıda; aralarında İl Başkanımız Fırat Çoban ile Çankaya İlçe… pic.twitter.com/oBP6GICJwD — Türkiye İşçi Partisi - Ankara (@tip_ankara) June 14, 2026

POLİSTEN ÇOK SERT MÜDAHALE

Güvenpark'taki gözaltılar devam ederken; polisin "sert müdahalesi" Cumhuriyet'in kamerasına yansıdı.

İşte öğretmenlerin gözaltına alınma anları...

MÜDAHALE SONRASI SAKARYA CADDESİ’NDE TOPLANDILAR

Öğretmenler, polisin sert müdahalesi sonrası Sakarya Caddesi’nde toplandı.

Sendikadan yapılan açıklamada "Güvenpark’ta polisin sert müdahalesiyle gözaltına alınan arkadaşlarımız ve bize verilen sözlerin tutulduğunu görene kadar vazgeçmiyoruz! Sakarya Caddesi’nde toplanarak mücadele kararlılığımızı sürdürüyoruz. Buraya vazgeçmeye gelmedik! Korkumuz yok, hakkımızı almadan geri dönüş yok! Patronların Bakanı Yusuf Tekin İstifa!" denildi.

Güvenpark’ta polisin sert müdahalesiyle gözaltına alınan arkadaşlarımız ve bize verilen sözlerin tutulduğunu görene kadar vazgeçmiyoruz!

Sakarya Caddesi’nde toplanarak mücadele kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Buraya vazgeçmeye gelmedik!

Korkumuz yok, hakkımızı almadan geri dönüş… pic.twitter.com/Gqw5jPY3Bm — Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası (@ogretmensendika) June 14, 2026

NE OLMUŞTU?

Meslek onurunu korumak, güvenceli çalışma koşulları ve insanca yaşamaya yetecek ücret talebiyle bir araya gelen öğretmenler, gün içinde Milli Eğitim Bakanlığı önünde buluşarak Meclis'e yürüme çağrısında bulunmuştu.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ile mülakat mağduru öğretmenler, taban maaş düzenlemesinin 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na eklenmesini, özel sektörde çalışan öğretmenlerin güvenceli çalışma koşullarına kavuşmasını ve mülakat nedeniyle ataması yapılmayan öğretmenlerin haklarının teslim edilmesini talep ediyor.

Eylem öncesinde yaptıkları açıklamada, taleplerini iletmedikleri yetkili kalmadığını belirten öğretmenler, yıllardır süren görüşmelere rağmen somut bir adım atılmadığını vurgulamıştı.

Öğretmenler açıklamalarında, "Her görüşmede bize haklı olduğumuz söylendi. Bizim haklı olduğumuzu duymaya ihtiyacımız yok. Haklı olduğumuzu en başından beri biliyoruz. Haklılığımızdan aldığımız güçle yıllardır Ankara'nın yollarını arşınlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Özel sektörde düşük ücretler, güvencesiz çalışma ve ağır çalışma koşullarına karşı mücadele ettiklerini belirten öğretmenler, "Bizi sömürüye, asgari ücret düzenine, mülakata ve güvencesizliğe teslim edemeyeceksiniz" demişti.