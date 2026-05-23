Son dakika… Ankara Garı saldırısıyla bağlantılı isim de aralarında… Kırmızı bültenle aranan 10 IŞİD’li Türkiye’de!

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT), Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli yürüttüğü sınır ötesi operasyonda, aralarında Ankara Garı saldırısıyla bağlantılı isimlerin ve örgütün sözde “Türkiye emiri”nin de bulunduğu kırmızı bültenle aranan 10 IŞİD mensubu yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ile yürütülen ortak çalışma kapsamında şüphelilerden 9’u tutuklanırken, bir kişinin gözaltı sürecinin sürdüğü öğrenildi.

MİT’in çalışmaları sonucunda, Türkiye’den Suriye’ye geçerek IŞİD terör örgütüne katılan Türk kökenli şahıslar tespit edildi. Yakalanan IŞİD’li 10 teröristten birinin, 109 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı saldırısının failleri ile bağlantılı olduğu da belirtildi.

9’U TUTUKLANDI

Türkiye’ye getirilen 10 IŞİD’liden 9’u sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, birinin ise gözaltı süreci uzatıldı.

IŞİD’li 10 terörist Emniyet’te verdikleri ifadelerinde;

IŞİD tarafından verilen eylem talimatlarına,

IŞİD bünyesinde aldıkları silahlı ve dini eğitimlere,

IŞİD adına gerçekleştirdikleri propaganda faaliyetlerine ilişkin hususları aktardı.

SALDIRILARIN ARDINDAN ONUN PARMAK İZİ ÇIKMIŞ

IŞİD’in Türkiye’den Sorumlu İstihbarat sözde emiri Ali Bora; 2014’te IŞİD’e katılmak amacıyla Suriye’ye geçti. IŞİD içerisinde farklı birimlerde görev aldı. Pek çok çatışmaya katıldı. Faruk Ofisi (Türkiye Vilayeti) içerisinde görev aldı. Sözde Türkiye Vilayeti unsurlarınca TSK güçlerine yönelik düzenlenen 3 ayrı eylemin planlayıcıları arasında yer aldı.

2015’te 109 kişinin ölümüyle ve yüzlerce insanın yaralanması ile sonuçlanan Ankara Gar saldırısını düzenleyen IŞİD’li teröristlerle irtibatlı olan Ömer Deniz Dündar; 2014’te IŞİD’e katılmak için Suriye tarafına geçti. IŞİD içinde farklı birimlerde görev aldı. Pek çok çatışmaya katıldı. IŞİD’in 2015’te düzenlediği Ankara Garı saldırısı failleri ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Ayrıca, terör örgütünün Türkiye’ye yönelik gerçekleştirdiği birçok saldırı ile de bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

2017 yılında Türkiye’de olası eylemlerin önüne geçilmesi için düzenlenen operasyonlar sırasında yakalanan, intihar kemerli 2 saldırganın üzerlerinde yer alan bomba düzeneklerine yönelik yapılan parmak izi tespitinde Ömer Deniz Dündar’ın da parmak izine rastlandı.

Hüseyin Peri; 2014 yılında IŞİD’e katılmak için Suriye’ye geçti. IŞİD içerisinde sağlık birimde faaliyet yürüttü. 2015’te PYD/YPG unsurları tarafından yakalanarak cezaevinde kaldı. PYD/YPG ile IŞİD arasında gerçekleştirilen esir takasında serbest bırakıldı. Serbest bırakılması sonrasında 2019’a kadar IŞİD’in sağlık biriminde faaliyetlerine devam etti.

Kadir Gözükara; IŞİD’e bağlı faaliyet yürüten Dokumacı Grubu lideri Mustafa Dokumacı’nın yönlendirmesi ile 2015’te IŞİD’e katılmak amacıyla Suriye’ye geçti. Engelli olmasından dolayı IŞİD içerinde silahlı faaliyetlerde bulunmadı ama Suriye’ye gelen IŞİD unsurlarının lojistik ihtiyaçlarını karşılamada görev aldı. M. Dokumacı’nın yönlendirmesi ile 2021’e kadar medya faaliyetlerini yürüttü.

Abdullah Çobanoğlu; çatışma bölgelerinde faaliyet göstermek üzere 2016’da Suriye’ye geçti. Suriye alanında selefi/tekfiri görüşü benimseyen gruplar içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdi. Bulunduğu araca yönelik gerçekleştirilen EYP’li saldırıda bacağını kaybetti. 2020’de IŞİD’e biat ederek Faruk Ofisine bağlı şekilde medya biriminde görev aldı.

Hakkı Yüksek; IŞİD’e katılmak için 2016’da Suriye’ye geçiş yaptı. DEAŞ içerisinde silahlı olarak faaliyetlere ve çatışmalara katıldı. IŞİD’in kontrol sahasını kaybetmesi üzerine örgütün hücre yapılanması içerisinde faaliyetlerini sürdürdü. Bir dönem Faruk Ofisi (Türkiye Vilayeti) içerisinde faaliyetlerine devam etti. DokumacıI Grubu lideri Mustafa Dokumacı’nın yardımcılığını yaptı, özel işlerini dahi yürüttü.

Kadir Demir; çatışma bölgelerinde faaliyet göstermek üzere 2016’te Şanlıurfa’dan Suriye’ye geçiş yaptı. İdlib ve mücaviri alanlarda selefi/tekfiri gruplar ile birlikte faaliyet gösterdi. 2017’de IŞİD’e biat ederek Faruk Ofisi (Türkiye Vilayeti) içerisinde idari sorumlu olarak faaliyet gösterdi. Faruk Ofisi tarafından gerçekleştirilen eylemler ile bağlantılı olduğu tespit edildi.

Çekdar Yılmaz; IŞİD’e katılmak amacıyla 2017’de Suriye’ye geçiş yaptı. IŞİD içerisinde aldığı askeri eğitimler akabinde silahlı unsur olarak İdlib bölgesinde faaliyet gösterdi. 2018’de IŞİD Faruk Ketibesi’ne katılarak medya biriminde faaliyetlerine devam etti.

Murat Özdemir; IŞİD’e katılma amacıyla 2017’de Suriye’ye geçiş yaptı. İdlib bölgesinde IŞİD içerisinde silahlı eylemlere katıldı. Örgütün kontrol sahasını kaybetmesi akabinde Faruk Ofisi (Türkiye Vilayeti) içerisinde faaliyetlerine devam etti.

İshak Günci; IŞİD’e katılmak üzere 2017’de Suriye’ye geçiş yaptı. IŞİD içerisinde silahlı unsur olarak çatışmalara katıldı. IŞİD içindeki faaliyetlerini yakalanana kadar sürdürdü.