Son dakika... Antalya Havalimanı'nda faciadan dönüldü: Kalkışa hazırlanan Sun Express uçağının tekerlekleri koptu, kanadı delindi!

Antalya Havalimanı'nda facianın eşiğinden dönüldü.

Saat 15.30 sıralarında Sun Express firmasına ait uçağın Antalya-Gaziantep seferini yaparken kalkış sırasında tekerlekleri yerinden çıktı ve uçak motorun üzerine oturdu.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Olayda, uçağın sol ana iniş takımına bağlı tekerin yerinden ayrıldığı ve bu sırada kanat bölümünde hasar oluştuğu bildirildi. Durumun fark edilmesi üzerine havalimanı kurtarma ve yangınla mücadele (ARFF) ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi.

Güvenlik prosedürleri devreye alınarak uçaktaki yolcular kontrollü biçimde tahliye edildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Yolcuların daha sonra başka bir uçakla Gaziantep’e gönderileceği açıklandı.

UÇAK TEKNİK İNCELEMEYE ALINACAK

SunExpress tarafından yapılan bilgilendirmede, XQ7646 sefer sayılı Antalya–Gaziantep uçuşunda taksi esnasında iniş takımı dikmesinde teknik arıza oluştuğu, yolcuların emniyetli şekilde indirildiği ve uçağın teknik incelemeye alındığı belirtildi.

Olayla ilgili detaylı teknik değerlendirme sürüyor.

SUNEXPRESS’TEN AÇIKLAMA GELDİ

SunExpress’ten yapılan açıklamada “Antalya–Gaziantep seferini yapmaya hazırlanan XQ7646 uçuş numaralı SunExpress uçağının taksi sırasında iniş takımı dikmesinde teknik bir arıza meydana gelmiştir. Yolcular emniyetli bir şekilde uçaktan indirilmiş, uçak teknik incelemeye alınmıştır. Antalya-Gaziantep seferi farklı bir uçakla gerçekleştirilecektir” denildi.