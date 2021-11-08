Son dakika... Avcılar’da iş yerinde yangın
Son dakika... Avcılar Firüzköy’de bir iş yerinde yangın çıktı. Binadan yükselen dumanlar kilometrelerce öteden görülürken, olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, yangın saat 18.15 sıralarında Avcılar Firüzköy Mahallesi Mezarlıküstü Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde çıktı. Yangında gökyüzüne yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken, olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Ayrıtnılar geliyor...
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