Son Dakika: Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD, Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD verilerine göre, Aydın'ın Nazilli ilçesinde saat 08.53'te 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.
KANDİLLİ 3,8 OLARAK AÇIKLADI
Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise, depremin büyüklüğünü 3,8 olarak açıklarker, derinliğini ise 4.7 kilometre olarak duyurdu.
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