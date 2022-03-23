Son Dakika: Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD, Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
23 Mart 2022 Çarşamba, 09:22
Son Dakika: Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem
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AFAD verilerine göre, Aydın'ın Nazilli ilçesinde saat 08.53'te 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

KANDİLLİ 3,8 OLARAK AÇIKLADI

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise, depremin büyüklüğünü 3,8 olarak açıklarker, derinliğini ise 4.7 kilometre olarak duyurdu.



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