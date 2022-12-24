Son Dakika: Bakan Koca'dan MHRS randevularına ilişkin açıklama

24 Aralık 2022 Cumartesi, 12:20

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Merkezi Hekim Randevu Sisteminde (MHRS) iki yeni uygulama başladığını duyurdu.

Bakan Koca, “MHRS randevu sorunları, beklenen iyileşme sağlanıncaya dek, odaklanacağımız bir numaralı konudur. Sistemde oluşan gereksiz yük artışı ve vakit kaybına karşı iki uygulama başladı. Zamanın kullanımında karşılıklı bir başarı, bizi şu an hayal edilemeyen noktalara götürebilir” ifadelerini kullandı.

MHRS randevu sorunları, beklenen iyileşme sağlanıncaya dek, odaklanacağımız bir numaralı konudur. Sistemde oluşan gereksiz yük artışı ve vakit kaybına karşı iki uygulama başladı. Zamanın kullanımında karşılıklı bir başarı, bizi şu an hayal edilemeyen noktalara götürebilir. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 24, 2022



