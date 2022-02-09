Son dakika: Bakırköy'de hareketli saatler: D-100'de kovalamaca

Son dakika: D-100 Karayolu'nda hareketli saatler yaşandı. 'Dur' ihtarına uymayan araçtakilerle, polis arasında kovalamaca yaşandı.

(DHA)
09 Şubat 2022 Çarşamba, 16:40
Son dakika: Bakırköy'de hareketli saatler: D-100'de kovalamaca
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D-100 Karayolu'nda dur ihtarına uymayan araçtakilerle polis arasında kovalamaca yaşandı.

Kaçarken polislere ateş ettikleri de öne sürülen şüpheliler D-100 Karayolu'nun Bakırköy kısmında kalan siteye girdi.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Şüpheliler, otomobili terk etti.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.


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