Son Dakika... Balıkesir'de 4.2 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremler sürüyor.
Kandilli Rasathanesi son olarak, 4.2 büyüklüğünde yeni bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Saat 17:16 sularında meydana gelen depremin derinliği 12.7 km olarak açıklandı.
DEPREM, İSTANBUL BURSA VE İZMİR'DEN DE HİSSEDİLDİ
Depremin İstanbul, Bursa ve İzmir gibi çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.
AFAD, depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 22, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-09-22
Saat:17:16:33 TSİ
Enlem:39.16389 N
Boylam:28.20444 E
Derinlik:14 km
Detay:https://t.co/78dRtchQUW