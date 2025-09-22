Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... Balıkesir'de 4.2 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi

22.09.2025 17:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin İstanbul, İzmir ve Bursa gibi çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremler sürüyor.

Kandilli Rasathanesi son olarak, 4.2 büyüklüğünde yeni bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Saat 17:16 sularında meydana gelen depremin derinliği 12.7 km olarak açıklandı.

DEPREM, İSTANBUL BURSA VE İZMİR'DEN DE HİSSEDİLDİ

Depremin İstanbul, Bursa ve İzmir gibi çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

AFAD, depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.

